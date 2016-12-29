اختتام أسبوع النزيل الخليجي الخامس بمجمع صبيا المتوسطة

برعاية محافظ صبيا وحضور مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية والمساعد للشئون المدرسية ورئيس ومشرفي قسم التوجيه والارشاد اختتمت اليوم فعاليات اسبوع النزيل الخليجي الخامس بمجمع صبيا المتوسطة حيث شارك الضيوف في طابور الصباح مع طلاب المدرسة ومنسوبيها وكانت الإذاعة بعنوان لجنة تراحم ودورها في رعاية السجناء وأبنائهم وشارك المساعد للشئون التعليمية بكلمة اثنى فيها على الفكرة والجهد المبذول من المدرسة في إبراز دور لجنة تراحم بعدها ألقى سعادة محافظ محافطة صبيا كلمة اشاد فيها بجهود ادارة التعليم في مواكبة الأحداث والمناسبات واظهار تلك الفعاليات في احلى صورة موضحا بعض الأدوار للجنة تراحم في المنطقة كونه رئيس اللجنة شاكرا المدرسة على جهودها المتميزة ثم توالت فقرات البرنامج حيث افتتح المعرض الخاص بهذه المناسبة وتكريم الطلاب المشاركين

بدوره اثنى وئيس قسم الارشاد على جهد المدرسة ممثلا في المرشدين الذين أبدعوا في اخراج البرنامج بطريقة متميزة متمنيا للمدرسة مريدا من التطور والابداع.