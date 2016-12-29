 المدرب حسين حسن حكمي يقدم ورشة عمل في *تنمية الموارد المالية* | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

المدرب حسين حسن حكمي يقدم ورشة عمل في *تنمية الموارد المالية*

المدرب حسين حسن حكمي يقدم ورشة عمل في *تنمية الموارد المالية*
عبد الله عكور ـ جازان
حصيلة خبرة عملية يقدمها المدرب حسين حسن حكمي مدير مشروع سواعد الحد الجنوبي لتدريب المتطوعين بجمعية الحكامية بجازان ورئيس قسم الموارد المالية بالجمعية مساء اليوم 28 ديسمبر وقد أقيمت ورشة عمل في *تنمية الموارد المالية* مقرها جمعية التنمية الأسرية بالباحة ( معين ) .
دورة رائعة ومفيدة والأروع عطاء المبدعين والمميزين المشاركين في مشروع سواعد الحد الجنوبي .
 *ولا زالت تتواصل عطاءات تعاون بما تحمله من رؤى وطموحات جديدة تحمل في طياتها الكثير من التميز والإبداع ، ونحن بإذن الله ممارسين قادرين في تأهيل متطوعين ذو كفاءات عالية*
بارك الله في جهودهم وأوقاتهم ونفع بهم

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