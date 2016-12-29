اعتماد صرف بدل التميز لمنسوبي الصحة

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صرف بدل التميز لـ (21300) ممارس صحي سعودي ممن لم يتم الصرف لهم من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما فيهم العاملين على برنامج التشغيل الذاتي.

وأكدت “الصحة” أنها عاودت صرف بدل التميز للممارسين الصحيين السعودين الذين لم يتم الصرف لهم للأعوام (1435هـ ، 1434هـ ، 1433هـ وماقبله) وذلك للفترة من 25/12/1431هـ حتى نهاية 9/3/1436هـ .

وقالت الصحة أن بدل التميز يمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية (فئة الأطباء – فئة أطباء الأسنان – فئة صيادلة – فئة الاخصائي غير طبيب – فئة الكوادر الطبية المساعدة ) ودرجاتهم الوظيفية : فئة الأطباء ( إستشاري – طبيب نائب – مقيم) ، فئة أطباء الأسنان (إستشاري – طبيب نائب – عام ) ، فئة الصيدلة (إستشاري – صيدلي اول – صيدلي ) ، فئة الإخصائى غير طبيب (إستشاري – أخصائى اول – أخصائى ) ، فئة الكوادر الطبية المساعدة ( تقني – فني – مساعد صحي )

وأوضحت أن البدل يهدف لتكريم المتميزين فى مجالات عملهم ، وتحفيزاً لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية ، و تغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر فى الأداء.