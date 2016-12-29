تعليم صبيا يختتم برنامج تفعيل الخدمة الذاتية في “فارس”

اختتمت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بمركز التطوير الإداري بـعنوان ” تفعيل الخدمة الذاتية في نظام فارس “، وذلك بمقر المركز بالإدارة.

وأوضح مدير مركز التطوير الإداري بتعليم صبيا يحيى بن إسماعيل شاجري أن البرنامج الذي استمر ليومين، وشارك فيه عدد كبير من المساعدين الإداريين بمدارس قطاع صبيا وضمد هدف إلى توضيح وشرح الخدمة الذاتية بنظام فارس وتوعية منسوبي التعليم للتسجيل فيها.

وبين أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور حول كيفية التسجيل والاستفادة من الخدمات المتاحة من نظام فارس كطلب الإجازات بجميع أنواعها واعتمادها وتعديلها وإلغائها والتبليغ عن المباشرة بعدها وطلب التعريف وطلب البدل وطلب التقاعد والتبليغ عن الغياب وغيرها من الخدمات الممنوحة للموظف وقائد المدرسة.

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