رئيس “نزاهة” السابق: عدم التشهير بالفاسدين أعاق محاربة الفساد

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق محمد الشريف إن الهيئة تعاني عدداً من المعوقات، وتحتاج إلى إقرار بعض الأنظمة حتى تنجح في محاربة الفساد والتخفيف من آثاره.

وأشار الشريف خلال ندوة “قصة النزاهة في المملكة” التي نظمتها جامعة الطائف إلى أن أهم تلك المعوقات هو عدم التشهير بالفاسدين.

وأضح أنه لو قامت “نزاهة” بالتشهير فإن القضاء سيعاقبها بحكم قضائي، مضيفا أن الحل لتجاوز هذه الإشكالية يحتاج إلى قرار رسمي ونظام وفي أقل الأحوال منحها حصانة من القضاء بألا يعاقبها في حالة التشهير بالفاسدين.

وأضاف أن الهيئة لا تستطيع الحصول على الأحكام القطعية للمحكوم عليهم من المحاكم، وذلك استنادا إلى نظام قديم تعتمد عليه وزارة العدل بأنها لا تزود أحكامها القطعية في قضايا الفساد إلا لجهات معيّنة.