عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة داخلية له إلى محافظة حضرموت شرق اليمن.
ورافق الرئيس هادي، في عودته، رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
والتقى الرئيس اليمني، خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام لحضرموت ، عدد من قيادات السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية، في المحافظة وإقليم حضرموت.
الرئيس اليمني يعود إلى عدن بعد زيارة داخلية لحضرموت
عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة داخلية له إلى محافظة حضرموت شرق اليمن.
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