الرئيس اليمني يعود إلى عدن بعد زيارة داخلية ‏لحضرموت

عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة ‏المؤقتة عدن، بعد زيارة داخلية له إلى محافظة حضرموت ‏شرق اليمن.‏

ورافق الرئيس هادي، في عودته، رئيس الوزراء الدكتور أحمد ‏عبيد بن دغر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

والتقى الرئيس اليمني، خلال زيارته التي استمرت ‏أربعة أيام لحضرموت ، عدد من قيادات السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية، في ‏المحافظة وإقليم حضرموت.‏

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