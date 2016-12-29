 الرئيس اليمني يعود إلى عدن بعد زيارة داخلية ‏لحضرموت | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

الرئيس اليمني يعود إلى عدن بعد زيارة داخلية ‏لحضرموت

الرئيس اليمني يعود إلى عدن بعد زيارة داخلية ‏لحضرموت
فيفاء أون لاين - عدن (واس)

عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة ‏المؤقتة عدن، بعد زيارة داخلية له إلى محافظة حضرموت ‏شرق اليمن.‏
ورافق الرئيس هادي، في عودته، رئيس الوزراء الدكتور أحمد ‏عبيد بن دغر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏
والتقى الرئيس اليمني، خلال زيارته التي استمرت ‏أربعة أيام لحضرموت ، عدد من قيادات السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية، في ‏المحافظة وإقليم حضرموت.‏

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