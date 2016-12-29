 رفع الرسوم الجمركية على الدواجن إلى 20% | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

رفع الرسوم الجمركية على الدواجن إلى 20%

رفع الرسوم الجمركية على الدواجن إلى 20%
فيفاء أون لاين- متابعة

ذكرت مصادر أن مصلحة الجمارك العامة زادت الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة بنسبة 15% ليرتفع الرسم بذلك من 5% إلى 20%.

وأضافت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن هذه الخطوة تأتي بعد رفع الدعم عن بعض السلع مع إبقائه على السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الرفع يشمل كل ما يتعلق بالدجاج من قطع الصدر والفخذ والشاورما وغيرها.

وأوضحت أن الخطوة تأتي تطبيقا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتخذ في منتصف العام الحالي والذي وافق على تطبيق تعديلات النظام المنسق 2017 بتوصية من مجلس منظمة الجمارك العالمية.

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