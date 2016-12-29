 برامج ثقافية وشبابية في فعاليات الأسبوع الثقافي بجازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

برامج ثقافية وشبابية في فعاليات الأسبوع الثقافي بجازان

برامج ثقافية وشبابية في فعاليات الأسبوع الثقافي بجازان
فيفاء أون لاين- جازان

بدأت مساء أمس فعاليات برنامج الأسبوع الثقافي الشبابي الذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان ممثلاً في إدارة الهيئات الشبابية بكورنيش مدينة جيزان الشمالي ، بحضور مدير مكتب الهيئة إبراهيم الرياني .
وتجول الرياني والحضور في المعرض مطلعاً على ما يضمه من أجنحة شملت جناح وطن الحزم الذي يشارك فيه 24 من الفنانين والفنانات التشكيليين، إلى جانب جناح لعشاق السيارات والدراجات الرياضية والمعدلة ، وجناح خاص بمشاركة قيادة قوة جازان .
ويستمر البرنامج أربعة أيام، ويتضمن مسرحاً مفتوحاً لتقديم المسابقات والألعاب الترفيهية للصغار والكبار وعروض مسرحية واستعراضية وفقرات إنشادية وفنية ومنصة تستقطب المبدعين وأصحاب المواهب في مجالات مختلفة ، إلى جانب برنامج المرسم الحر .

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