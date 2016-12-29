 مدير اﻷمن العام يكرم المتميزين بدوريات جازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

مدير اﻷمن العام يكرم المتميزين بدوريات جازان

مدير اﻷمن العام يكرم المتميزين بدوريات جازان
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

كرم مدير اﻷمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج المميزين من ضباط وأفراد دوريات اﻷمن بجازان نظير جهودهم المتميزة.

حيث قام مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي بتسليمهم المكافاءت المالية نيابه عن الفريق المحرج.

وأثنى اللواء الدويسي على ما تقوم به دوريات الأمن بالمنطقة وهنا المكرمون ونقل لهم شكر وتقدير سمو أمير منطقة جازان ومدير اﻷمن العام نظير أدائهم المتميز مشيدا بما بذلوه من جهود استحقوا عليها التكريم متمنيا لهم التوفيق والاستمرار في بذل المزيد من العمل والعطاء.

من جهته عبر مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالله حسن مدخلي عن شكره لهذا الدعم والتحفيز و أكد أنهم مستمرون في أداء أدوارهم الميدانية بكل عزيمة وإخلاص .

من جهتهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين بأنه سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

 

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