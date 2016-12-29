هيئة الأرصاد تطلق نظام التراخيص البيئية الإلكترونية

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس, نظام التراخيص البيئية الإلكتروني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, أن النظام الالكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشاريع في المملكة حيث يشكل هذا النظام نموذجا الكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية، فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها صناعي زراعي، سكني تجاري، سياحي، ساحلي، إضافة إلى إصدار شهادات التأهيل البيئي لــ ” النفايات ألصلبة إدارة الزيوت، النفايات الصناعية الخطرة، الرماد الكربوني التقنيات البيئية”.

وأوضح الدكتور الثقفي, أن النظام يوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة,حيث يشمل على قاعدة بيانات إلكترونية تقوم بالعديد من الوظائف ومنها متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي، كما سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص وسرعة انجاز معاملاتهم بشكل الكتروني كامل.

وأكد الثقفي, أن البرنامج وغيره من البرامج والأنظمة الالكترونية التي دشنتها الهيئة مؤخراً, تأتي في اطار منظومة متكاملة نسعى إلى تحقيقها بهدف وضع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في موقعها الطبيعي والرفع من مستوى خدماتها بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية من خلال تسهيل وتبسيط الخدمة ونقل المعلومة بأفضل الطرق التقنية المعروفة عالميا .

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