وزير الحج والعمرة : وجهنا الدعوة لــ “إيران” لتنظيم إجراءات قدوم الحجاج

كشف وزير الحج والعمرة محمد طاهر بنتن، اليوم الخميس، عن توجيه دعوة إلى وفد شؤون حجاج إيران لحضور اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة، لترتيب أوضاع قدوم حجاجهم وما سيقدم لهم من خدمات.

جاءت تصريحات “بنتن” عقب انطلاق اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من دول العالم الإسلامي ودول الأقليات كافة، بمقر وزارة الحج والعمرة في الرياض.

وأكد وزير الحج والعمرة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار كافة دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، وحرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه.

وأشار “بنتن” أن هذه اللقاءات التي تجرى بصورة مجدولة لمناقشة ترتيبات قدوم الحجاج وخدماتهم تتم بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة الحج والعمرة تعمل وفق خطة متكاملة للتنسيق مع الأطراف كافة وممثلي شؤون الحج في بلدانهم، لتنظيم قدوم حجاجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.