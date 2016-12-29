تعليم جازان يبدأ في استقبال بيانات المنسقين والطلاب المشاركين بمشروع تحدي القراءة العربي

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس استقبال بيانات المنسقين والمنسقات وطلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة المشاركين في مشروع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي القراءة العربية الذي تعقد تصفياته النهائية بمدينة دبي شهر أكتوبر القادم.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان رئيس اللجنة ياسر دويري أن الإدارة بدأت مهام عملها باستقبال المنسقين والطلاب المشاركين في المشروع وذلك على الرابط : http://soo.gd/cWeM.

وبين أن تسجيل المنسقين والطلاب سيكون من خلال مدارسهم ومشرفيهم , لتبدأ بعد ذلك التصفيات على مستوى المدارس التابعة للإدارة حتى يتسنى للفائزين المشاركة في التصفيات التي ستقام على مستوى إدارات التعليم بالمناطق , ومن ثم يتأهل الفائزون على مستوى المملكة للمشاركة في التصفيات النهاية التي ستقام على مستوى العالم العربي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد أن المسابقة خصصت جائزة للفائز بالمركز الأول تقدر بـ ” 150 ” ألف دولار تشمل “100” ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته الجامعية و”50″ ألف دولار مكافأة لأسرته، كما تحصل أفضل مدرسة على مستوى الدول المشاركة على مليون دولار، تشمل “100” ألف دولار لقائد المدرسة، و”100″ ألف دولار للمنسق، و”800″ ألف دولار للمدرسة.

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