ايداع معاش “ربيع الثاني” لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداعها اليوم (الخميس) مبلغ معاشات شهر ربيع الثاني لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي أن إجمالي المبالغ المالية التي أودعت في حسابات المستفيدين بلغ 1,207,520,213 مليار ريال لـ 829,395 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأضاف الصبحي أن معاش شهر ربيع الثاني صرف للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وجرى التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وتم إيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”.