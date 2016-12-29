شركة الموارد تقدم خدماتها في تأجير العمالة المنزلية خادمات وسائقين بالايجار الشهري والسنوي

النظام الشهري الراتب (2200) لكل الجنسيات لا يقل عن ثلاثة أشهر تدفعها رواتبها مقدما مبلغ (6600) ريال وكذلك السائقين

النظام السنوي سنتين رسومه (15000) مقدما والراتب (1200) لكل الجنسيات ما عدا الفلبينية (1500) والسائق سنتين رسومه (6000) والراتب (1500) مع تأمين الاعاشة والسكن

عمالة مضمونة طوال فترة العقد في حالة الهرب المرض رفض العمل يعوض العميل بعمالة أخرى بدون دفع رسوم واذا رغب العميل الاستبدال أو تغير الجنسية دفع مبلغ (600) ريال للحجز والتسجيل أدخل موقع الشركة

للمساعدة في التسجيل جوال رقم 0553857747 من الساعه 10ص -2 ظ ومن 5م -10م من السبت للخميس.