مدني جازان وجمعية المهندسين السودانيين في ورشة متطلبات السلامة ووقاية المشاريع من الحرائق في جازان

برعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان افتتحت صباح اليوم فعاليات ورشة العمل والتي بعنوان ( المفاهيم الأساسية لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق بالمشاريع ) بالتعاون مع جمعية المهندسين السودانيين في المنطقة الجنوبيه وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو .

وبدأت الورشة بالقرآن الكريم تلى ذلك كلمة للرائد المهندس محمد الكاسي مدير إدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان بين فيها ضرورة الالتزام باللوائح والكود الخليجي في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة .

والقى مدير جمعية المهندسين السودانيين المهندس الفاتح عبد الباقي كلمة رحب فيها بالحضور مشددا على دور التعاون مابين الدفاع المدني وجمعية المهندسين السودانيين .

بعدها قدم مدير قسم السلامة بادارة الدفاع المدني بمدينة جيزان الرائد مهندس يحيى عقيل ورقة عمل بين فيها ضرورة حماية المباني وتأمين متطلبات الاطفاء والانذار من الحرائق وأنظمة شبكات الاطفاء ومتطلبات السلامة للوقاية من الحريق.

ثم القى المهندس عادل امين محاضرة عن ( السيطرة على الحريق وسبل الهروب) اشار فيها ان البرنامج يهدف الى رفع مستوى الوعي العام لدى منفذين المشاريع ورفع مستوى العمل مبينا انه من خبرة شخصية وجد ان المملكة بصفة عامة تمتلك افضل الطرق على مستوى العالم .

فيما قدم المهندس صالح عالم شرحا على جهاز كاشف الدخان بأنابيب التكييف وقدم المهندس ياسر خياط ورشة عمل على المفاهيم الأساسية لمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق بالمشاريع.

وفي نهاية البرنامج كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري جمعية المهندسين على دورهم شراكتهم في تطوير وتنمية مهارات المهندسين لخدمة المجتمع ومهنة الهندسة والمهندس.

من جهته أشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري بالدور البارز للتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة في جمعية المهندسين السودانيين في المنطقة الجنوبية مشيرا إلى ان الهدف من هذه الورشة رفع مستوى التوعية ومعرفة الطرق الصحيحة النظامية لتصميم المخططات الإنشائية والمعمارية والاطفاء والانذار والتكييف وضرورة تطبيق المخططات الهندسية في مجال السلامة .