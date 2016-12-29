بمشاركة 11 مستشفى 15 جهاز يدعم التحول الرقمي لتصوير اشعة الاسنان بصحة جازان

نفذت اليوم ادارة الاشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان بالتعاون مع ادارة طب الاسنان وإدارة التجهيزات برنامجاً تدريبيا بقاعة التدريب في مستشفى أبوعريش العام والذي جاء تحت عنوان ” التحول الرقمي في انظمة تصوير اشعة الاسنان بالمستشفيات بمشاركة 11 مستشفى على مستوى المنطقة” .

وذلك لرفع جودة صور أشعة الأسنان بالنظام الرقمي بعد أن كانت تعتمد على التحميض الكيميائي في الفترة السابقة إلى جانب إخضاع اطباء الاسنان الى ورشة تدريبية للتعرف على كيفية إستخدام جهاز الأشعة الحساس الرقمي في تشخيص أمراض الفم والاسنان .

وأوضح مدير إدارة الاشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان الأخصائي محمد بن احمد حرب أثناء إنطلاق البرنامج ” إنه إنطلاقا من مبدأ التعاون بين ادارة الاشعة وادارة طب الأسنان بصحة جازان في رفع مستوى أداء جودة العمل ولتقديم افضل الخدمات الطبية والتي تتماشى مع ماتوصل اليه العلم الحديث في مجال اشعة الأسنان , لذلك حرصنا على تنفيذ هذه الورشة التدريبية بمشاركة 11 مستشفى على مستوى المنطقة ” .

وأضاف ” سيتم تركيب ثلاثة اجهزة اسنان بانوراما رقمية حديثة بالمنطقة خلال الشهر القادم بإذن الله وستكون في مستشفى احد المسارحة ومستشفى بني مالك ومستشفى الريث ” .

كما أننا نعمل حاليا في المرحلة الأخيرة من الإنتهاء من خطة العمل التي تتعلق بتركيب وحدات أشعة مركزية رقمية حديثة بمركز طب الاسنان بجازان والتي سترى النور قريبا بإذن الله .

وثمن حرب دعم وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور محمد عبدالعالي على دعمه المتواصل لتقديم افضل سبل الرعاية الطبية لابناء هذه المنطقة . إلى جانب مايبذله مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة الدكتور علي الحمزي على دعمه وتحفيزه لنا لتقديم كل ماهو جديد في عالم الاشعة والذي بدوره انعكس ايجابيا على جودة خدمات الاشعة بالمنطقة.

وفي نهاية الورشة التدريبية تسلمت جميع مستشفيات المنطقة المشاركة جهاز حساس تصوير اشعة اسنان رقمي بإجمالي عدد (15) جهاز وذلك بالتنسيق مع ادارة طب الاسنان وتماشيا مع عيادات الاسنان بكل مستشفى .