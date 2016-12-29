دورة إعلامية استثنائية لتعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي

عقدت بالرياض 28 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 27 ديسمبر 2016 م، ندوة إعلامية استثنائية لتعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي , ضمن ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون” إحدى مبادرات “وسام” لتعزيز أخلاقيات استخدام العالم الرقمي , وذلك بمقر مركز اليونسكو الإقليمي بحي السفارات في مدينة الرياض.

وشارك في الندوة مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية أمين اللجنة العليا لمكافحة الجريمة الدكتور ذعار بن نايفف بن محيا, وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان, ومدير عام الشؤون التعليمية في شركة آفاق التعليمية ـ الجانب التربوي ـ سالم عبدالعزيز الغامدي للحديث عن الأسس والتنظيمات والإجراءات المتطلبة من الأجهزة ذات العلاقة ومن المجتمع كأفراد وكأسر.

وتناول الدكتور بن محيا الجوانب الأمنية وأهمية التعامل الأخلاقي مع العالم الرقمي ومصادر الخطورة على الأفراد والأسر وخصوصاا جيل الشباب, فيما تطرق الدكتور الفوزان إلى الجوانب السلوكية وأدوار الأسرة والمجتمع في التحصين من التعامل غير الأخلاقي مع العالم الرقمي , في حين استعرض الغامدي دور المدرسة والمؤسسة التعليمية في هذا الموضوع الحيوي، وكيف لها أن تسهم بفاعلية في تعزيز أخلاقيات استخدام العالم الرقمي.

من جانبه أوضح عضو ملتقى “إعلاميون” المتحدث الرسمي لمبادرة “وسام” الدكتور خالد العييدي أن المبادرة تسعى في رؤيتهاا نحو تكوين مجتمع معرفي واعٍ يمكنه التعامل مع الإنترنت بأمن وسلامة، وتهدف إلى تعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي من قبل أفراد المجتمع, كما أشار مجلس ادارة ملتقى إعلاميون بأن فريق العمل يضم كلا من صاحب الفكرة ورئيس المبادرة محمد بن مجيديع، والدكتور خالد العييدي، وسعود الغربي، والدكتور علي الضميان، وماجد الغامدي، وعلي الهمامي، وحاتم البلوي.

بدوره، قدم رئيس ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون” المدير العام للقناة الثقافية السعودية عبدالعزيز العيد، شكره وتقديره إلىى مركز اليونسكو الإقليمي , لافتاً النظر إلى أن هذه الاستضافة للندوة مبادرة تحسب للمركز ومشاركته المجتمعية ودوره في تعزيز الأخلاقيات والدفع بالجوانب التربوية من منطلق رسالته ودوره الحضاري..