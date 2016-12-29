 الفقيهي مديرا لمستشفى صامطة العام | فيفاء أون لاين
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

الفقيهي مديرا لمستشفى صامطة العام

الفقيهي مديرا لمستشفى صامطة العام
طلال مجممي _ جازان

صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان سعادة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي بتكليف الصيدلي أول / عبدالرحمن بن حسين الفقيهي مديرا لمستشفى صامطة العام ومهمة مشروع التكامل الصحي الجنوبي بالمنطقة ولمدة عام. وقد أعرب الفقيهي عن خالص شكره وتقديره لسعادة مدير عام صحة جازان على الثقة سائلا الله التوفيق للقيام بمهام التكليف. والجدير بالذكر أن الصيدلي أول عبدالرحمن الفقيهي يعد من الكفاءات العلمية والإدارية الناجحه وعضو في عدد من اللجان الدوائية بوزارة الصحة وعضو المجلس العلمي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وقد شغل عدة مناصب قياديه كان آخرها مديرا لمستشفى أبو عريش العام.

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