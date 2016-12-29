صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان سعادة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي بتكليف الصيدلي أول / عبدالرحمن بن حسين الفقيهي مديرا لمستشفى صامطة العام ومهمة مشروع التكامل الصحي الجنوبي بالمنطقة ولمدة عام. وقد أعرب الفقيهي عن خالص شكره وتقديره لسعادة مدير عام صحة جازان على الثقة سائلا الله التوفيق للقيام بمهام التكليف. والجدير بالذكر أن الصيدلي أول عبدالرحمن الفقيهي يعد من الكفاءات العلمية والإدارية الناجحه وعضو في عدد من اللجان الدوائية بوزارة الصحة وعضو المجلس العلمي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وقد شغل عدة مناصب قياديه كان آخرها مديرا لمستشفى أبو عريش العام.

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