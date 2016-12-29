في خضم الحياة تتملك الإنسان المواقف التي يشاهدها تبلور أمامه الأمور ،تجسد المشاكل والأزمات ، تبرز له أهم أسبابها وترسم له المخارج والحلول التي قد يجهلها بنسبة كبيرة الواقعون في قلب الحدث والمعانون من تبعات أخطائهم المترسبة في دائرة اللا وعي

ولا أنسى دهشتي و سعادتي الغامرة بكلمات إحدى أُمهات طالباتنا قالت والدموع تترقرق في عينيها فرحا بأطفالها ” أنتظرهم كل يوم بفارغ الصبر كي أستمع لتفاصيل لحظاتهم التي قضوها بالمدرسة “

نادرة في زمن المتشابهات ، أم في زمن اللا أمهات أدخلت البهجة لقلبي أعادتني للزمن الجميل رسمت أمامي ملامح أمي الشغوفة بسماع حكاوينا وجارتنا الطيبة المصغية لتأتأة عفويتنا المفرطة ..

وعلى النقيض من تلك الأم الأصيلة تابعت بصمت على متن إحدى رحلاتي فتاة في عمر السابعة تقريبا تجلس بجوار والدتها تتلفت يمينا ويسارا يعلو وجهها الغضب والامتعاض وبين الفينة والأخرى تضرب بيدها ساعد والدتها تبكي وتناديها طالبة منها أن تترك متابعة شاشة هاتفها النقال والاستماع لها لكن بدون جدوى فعلى امتداد ساعة كاملة كانت الأم منصرفة عنها تماما والطفلة مسترسلة في بكائها وتوسلاتها ، أحببت كثيرا تلك البراءة وأسفت عليها وضعت يدي على جبينها عند مروري بجوار مقعدها في محاولة مني لإسعادها إلا أنها استقبلتني بنظرة حزن باهته فمن الواضح أنها لم تعتد الاهتمام .

وفي زاوية إحدى مقاهي المطار شدني موقف ذلك الشاب الصغير عندما اتجه إلى والدته يناديها أكثر من مرة وبصوت مرتفع لكنها لم تكلف نفسها عناء الالتفات إليه فقد كانت منغمسة بكامل حواسها في متابعة ما يدور بهاتفها ، لحظات وغادر طاولة والدته غاضبا وغادرت أنا مندهشة من قسوة تلك القلوب الباردة وغرابة تلك الأجساد التي حملت وولدت ثم انثنت تاركة خلفها جيل يحتاج لمن يستمع له لمن يناجيه ويحاوره، يبادله الحب والاهتمام ، يربت على كتفه يمسح على رأسه يمنحه اللحظة كاملة من غير أن يبخسه شيئا من جمالها .