بلدية فيفاء تكرم أعضاء فريق ” نقدر التطوعي “

كرمت بلدية محافظة فيفاء أعضاء فريق “نقدر التطوعي” التابع لمدرسة نيد مجبا الثانوية لتعاونهم مع البلدية ومشاركتهم التطوعية الفاعلة في النظافة العامة إثر تنفيذ مشروعهم التطوعي ضمن برنامج بادر الذي ينفذه مكتب التعليم بفيفاء ولجنة التنمية الاجتماعية .
حيث التقى رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بأعضاء الفريق وأثنى على مبادراتهم التطوعية والمساهمة الفاعلة في المجتمع والمحافظة على النظافة العامة , مقدما لهم شهادات الشكر والتقدير و ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح .
هذا وقد قدم أعضاء فريق نقدر التطوعي هدية تذكارية لرئيس البلدية شكرا وعرفانا على تجاوبه مع أعضاء الفريق وتشجيعه لهم ودعمه اللامحدود لتنفيذ مشروعهم التطوعي .
شكرا الدكتور سالم اليامي
دعمك للشباب دليل رقيك
دليل غيره المسؤل والمواطن الصالح لخدمه مجتمعه
شكرا ثناويه نيد مجبا قياده ومعلمين وطلبه شكرا لهذا الفريق الجميل والرائع
حقيقه من ظهور الاعلامي المتميز في الاعلام ببلديه فيفاء وبدعم من رئيس البلديه والعمل جميل وصوت المواطن مسموع من قبل رئيس البلديه
شكرا فيفا اون لاين عملكم ومتابعاتكم مشرفه