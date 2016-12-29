بلدية فيفاء تكرم أعضاء فريق ” نقدر التطوعي “

كرمت بلدية محافظة فيفاء أعضاء فريق “نقدر التطوعي” التابع لمدرسة نيد مجبا الثانوية لتعاونهم مع البلدية ومشاركتهم التطوعية الفاعلة في النظافة العامة إثر تنفيذ مشروعهم التطوعي ضمن برنامج بادر الذي ينفذه مكتب التعليم بفيفاء ولجنة التنمية الاجتماعية .

حيث التقى رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بأعضاء الفريق وأثنى على مبادراتهم التطوعية والمساهمة الفاعلة في المجتمع والمحافظة على النظافة العامة , مقدما لهم شهادات الشكر والتقدير و ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح .

هذا وقد قدم أعضاء فريق نقدر التطوعي هدية تذكارية لرئيس البلدية شكرا وعرفانا على تجاوبه مع أعضاء الفريق وتشجيعه لهم ودعمه اللامحدود لتنفيذ مشروعهم التطوعي .