سلطنة عمان تعلن: تفهمها لدواعي الأنضمام الى تحالف الدول الإسلامية

أصدرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان اليوم بياناً ذكرت فيه دواعي قرار الانضمام إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك يعود لسياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.

وقال البيان: إن سلطنة عمان سوف تبذل وكما كانت على الدوام كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد تلقى الليلة الماضية رسالة خطية من أخيه بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، سلمها سفير السلطنة لدى المملكة الدكتور أحمد البوسعيدي تفيد بإعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.