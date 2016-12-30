متى نرى الهلال بالداير

محافظة الداير المترامية الاطراق تعتبر من اكبر محافظات منطقة جازان ان لم تكن اكبرها مساحة واكبر دليل وجود سبع مراكز تتبع لمحافظة الداير هي مركز ال زيدان ومركز عثوان ومركز دفا ومركز السلف ومركز الجانبة ومركز جبال الحشر ومركز الشجعة .

يسكن بهذه المحافظة ومراكزها مايقارب المئة الف نسمة وتعرف محافظة الداير بطبيعتها الجبلية الشاهقة واوديتها السحيقة ومن الطبيعي ان تكن خطوطها وعرة وصعبة جدا وكذلك من الطبيعي ان طرقها الوعرة والتي تفتقد لمقومات السلامة ان نرى كثرة الحوادث المرورية المروعة بهذه الطرق والتي راح ضحيتها ارواح كثيرة ولا يكاد يوم يمضي بدون وجود حوادث في طرقات هذه المحافظة .

ومن هذا المنطلق الكل يدرك دور الهلال الاحمر وخدمته الجليلة التي انقذت بعد توفيق الله الكثير من المصابين .

ولكن من المؤسف ان محافظة بحجم محافظة الداير لايوجد بها مركز للهلال الاحمر حتى يتمكن من التدخل السريع لأنقاذ مايمكن انقاذه من مصابي الحوادث في هذه الجبال الشاهقة .

ولكم ان تتخيلوا حادث في قمم جبال طلان او الحشر او خاشر اوعثوان او حبس او ال يحي وزيدان او دفا متى يصل الهلال الاحمر الى هذه المواقع وهو خارج المحافظة ؟

ومن هذا المنطلق نناشد الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتهم سمو سيدي أمير منطقة جازان للنظر في وضع المحافظة واستحداث مركز للهلال الاحمر بمحافظة الداير وكلنا ثقة في سموه في حل هذه المعضلة وثقتنا تنبع من مالمسناه ونلمسه من حرصه حفظه الله على سلامة ابناء المنطقة وتنفيذ توجيهات ولاة الامر في جميع المجالات

هذا والله الموفق