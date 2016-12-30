للمرة الثانية موظفي بلدية الداير يشتكون من تأخر رواتبهم

تذمر موظفي بلدية محافظة الداير بني مالك من تأخير رواتب موظفيها من فترة لأخرى، حيث سبق وقامت قبل عدة شهور بتأخير صرف رواتب الموظفين لعدة أيام مما تسبب في زيادة المشقة على موظفي الدخل المحدود جراء تأخر صرف رواتبهم.

ولا تزال بلدية محافظة الداير بني مالك تواصل عملية تأخير الرواتب على موظفيها خلال الشهر الجاري ربيع الأول وذلك بعد تأخر صرف الرواتب لثلاثة أيام ولم يتم صرفها حتى اليوم مما تسبب في إلحاق الضرر على موظفيها لا سيما مع متطلبات الحياة اليومية والالتزامات المنزلية لأسر الموظفين، كما تسبب ذلك في تعرضهم لضائقة مالية مع سحب أرصدتهم من قبل البنوك كمستحقات أقساط شهرية للبنك.

وناشدوا أمين منطقة جازان التدخل لإنهاء عملية تأخير رواتبهم لا سيما أنها ليست الأولى .

Share on: whatsapp