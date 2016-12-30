الأمير فيصل بن سلطان يكرم الشركاء الإيجابيين في المسؤلية الاجتماعية

على مسرح نادي الرياض الرياضي وعلى شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز أقامت ديوانية آل حسين التاريخية في يوم الأربعاء الموافق 29/3/1438هـ ، حفل التكريم السنوي لشركائها الإيجابيين في المسؤلية الاجتماعية والعمل التطوعي .

وقد بدأ الحفل بقراءة آيات من القران الكريم بعدها كلمة سعادة رئيس النادي الأستاذ عبدالرحمن السويلم رحب فيها بالحضور وأوضح أهمية المسؤلية الأجتماعية والأعمال التطوعية وأضاف أن النادي تحت تصرف كل من يرغب بالعمل التطوعي ، بعدها جاء فيلم يحكي قصة تطور ونشأة ديوانية ال حسين وما هي أهم الأعمال التي ساهمت فيها ، تلا ذلك كلمة الشيخ عبدالعزيز بن سليمان آل حسين الذي قال اليوم نجتمع على حب الوطن والعمل من أجله في ظل قيادة حكيمة يرعاها ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فنحن هنا يد تبني وعلى الحدود رجال تحمل السلاح وتدافع عن حياض بلاد الاسلام والسلام المملكة العربية السعودية بعدها ذلك قدمت جمعية حركية عدة فقرات من اعداد وتقديم الأستاذ ماجد السريع والأستاذ فهد النتيفي والمنشد زياد الشمري وألقى الشعراء نادر الناهشي وعبدالحي الدوسري وسيف الأكلبي ومتعب النصار قصائد وطنية نالت رضا الجميع ثم تحدث الدكتور عبدالعزيز الزير عن أهمية الأعمال التطوعية وأثرها على المجتمع والأفراد ، بعد ذلك ارتجل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان كلمة رحب فيها بمثل هذه الأعمال وهذه الشراكات وقدم الشكر لنادي الرياض وديوانية آل حسين التاريخية ، بعدها تم تكريم الجهات والأفراد الايجابيين الذين شاركوا الديوانية في أعمالها التطوعية خلال العام الماضي . وكانت هذه الجهات هي نادي الرياض ودار رعاية المسنين ومستشفى النقاهة والمركز الوطني لأمراض الدم والأورام وجمعية الإعاقة الحركية للكبار وديوانية الأمير احمد بن بندر السديري وديوانية الذييب ، كما تم تكريم العديد من الأفراد والشخصيات يأتي في مقدمتهم الشيخ عبدالله الزير مؤسس نادي الرياض والدكتور ناصر التويم رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية والدكتورة مها المزيني عالمة الأبحاث ورئيسة العوز المناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي والدكتور محسن ال حسان والدكتور بدر الحسين والدكتور عبدالعزيز الزير والأستاذ فهد المحيسن والأستاذ ناصر بن صالح الخميس والشاعر نادر الناهشي .

جدير بالذكر أن ديوانية آل حسين تعتبر من أقدم الديوانيات في الرياض حيث يمتد عمقها التاريخي الى أكثر من 130 عاماً وقد زارها الكثير من الأدباء والعلماء والمفكرين ورجال المال والأعمال والصحافة والإعلام وتعتبر أحد الروافد الفكرية والاجتماعية التي تسهم في دعم مسيرة اللحمة الوطنية لأبناء هذا البلد المعطاء .

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