مجلس الإعلام الرياضي بشرقية الخير يحتفي بالإعلامي “آدم”

كرم مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأربعاء الإعلامي “يعقوب آدم” الذي عمل في المجال الإعلامي لأكثر من ٣٠ عاماً خدم من خلالها الرياضة السعودية بشكل عام و أندية المنطقة الشرقية بشكل خاص من خلال عمله في تغطية المناسبات و الفعاليات الرياضية وعمله في المراكز الإعلامية لبعض أندية الشرقية وكان مثالاً يحتذى به في سمو الأخلاق و حسن التعاون وهو الأمر الذي قابله إعلامي الشرقية والرياضيين بالوفاء في حفل التكريم الذي حظي بحضور شخصيات رياضية مميزة في مقدمتهم رئيس نادي القادسية معدي الهاجري و عضو مجلس إدارة نادي الأتفاق بدر العبدالكريم ورئيس مجلس شباب أعمال الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مساعد الزامل بجانب حضور جمع غفير من الإعلاميين .

ودشن حفل التكريم بالعديد من الفقرات المميزة، اذ بدأ بتلاوة القرآن الكريم بعدها القى الدكتور جاسم الياقوت كلمة اللجنة المنظمة والتي أكد من خلالها على ان الحضور المميز هو عنوان الوفاء لرجل قدم الكثير للرياضة في المجال الإعلامي ومشيراً إلى ان رحيلة ومغادرته للملكة تعد خسارة للوسط الإعلامي في المنطقة الشرقية . وبعدها القى عادل علي كلمة للرابطة الرياضية السودانية بالشرقية قبل ان يتم عرض تقرير كامل عن حياة الإعلامي يعقوب آدم يحكي قصة الكفاح و الإصرار التي نقشها آدم بحروف الوفاء و المهنية و المصداقية في عمله . وانتهت فقرات الحفل بتكريم يعقوب آدم من قبل الحضور اذ قدم “آدم” الشكر للجان العاملة و الحضور مؤكداً انها ليلة لاتقد بثمن وغير مستغربة من اهل الوفاء . و قدم إعلاميوا الشرقية و اللجان المنظمة جزيل شكرهم لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف و لرئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمهم اللامحدود للإعلام الرياضي لإدارة نادي الأتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل على ماقدموه من تسهيلات كبيرة ساهمت بظهور الحفل بشكل مميز بجانب أستضافتهم للحفل و الضيافة مؤكدين على أن هذا ليس بمستغرب على أبناء فارس الدهناء و اصحاب الأيادي البيضاء