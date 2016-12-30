 “هيئة الزكاة والدخل” تستعد لتطبيق ضريبتي السلع والقيمة المضافة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

“هيئة الزكاة والدخل” تستعد لتطبيق ضريبتي السلع والقيمة المضافة

“هيئة الزكاة والدخل” تستعد لتطبيق ضريبتي السلع والقيمة المضافة
فيفاء اون لاين ـ الرياض

ذكرت مصادر أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة للعمل على تطبيق الضرائب، سواء من ناحية الآلية أو الحملات الإعلامية.

ومن المقرر أن يتم البدء في فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، أما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من عام 2018.

وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏، والمشروبات الغازية ضريبتها 50%، ومشروبات الطاقة ضريبتها 100%‏.

كما يقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*