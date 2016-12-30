مركز الرعاية الأولية بنيد الضالع يعلن عن موعد التطعيم ضد شلل الأطفال وأماكن التواجد

يعلن مركز الرعاية الأولية بنيد الضالع لعموم المواطنين والمقيمين عن انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لما دون الخامسة من العمر.

وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1438/4/3 هـ

علماً بأن اليوم الأول سيكون داخل المركز برعاية سعادة محافظ فيفاء الأستاذ : محمد بن عبدالله الغزي .

هذا وتعلن إدارة المركز عن تواجد الفرق في عدة مواقع :

يوم الإثنين الموافق 1438/4/4 هـ خط ثمانية ـ بقعة آل برقان ـ نيد آبار .

يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/5 هـ شرقي العبدلي ـ قرضه .

يوم الأربعاء الموافق 1438/4/6 هـ نيد الضالع ـ غربي العُمري .