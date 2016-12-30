5 عوامل وراء اختيار  أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 

وقفت 5 عوامل وراء اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 من قبل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية .

وتلك المعايير وفقا لرئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر آل فهيد ، هي : الطبيعة والمناخ والأنماط السياحية ، مكانتها التاريخية ، موروثها الثقافي و الاجتماعي ، البيئة الزراعية الفريدة ، المهرجانات الخاصة بها .

مقومات طبيعية وأنماط متعددة ومناخ أجمل

تحار في مقومات الطبيعة بين جمال الغابات بين السودة ودلغان والحبلة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة أهمها أعلى نقطة في المملكة ( السودة ) ، بينما أن المناخ يظل الأجمل في المملكة إذ يعتدل في الصيف ويميل لبرودة نسبية في الشتاء ، أما الأنماط السياحية فهي متنوع ولا تنحصر .

موقع استراتيجي

أهمية موقع المدينة في المنطقة الاستراتيجية كونها ممر أهم الطرق التجارية ، ومسرح لمختلف التأثيرات الحضارية أبرزها: مدينة جُرش .

سياحة بيئة لا تضاهى

وللسياحة البيئية بالمدينة مميزات متفردة ، إذ تستحوذ على ٧٠ ٪‏ من غطاء المملكة النباتي ، وتملك بيئة نظيفة وخالية من التلوث وبيئات محمية (مثل محمية ريدة) ، ناهيك عن ظاهرة صعود الضباب من أودية تهامة وتجمعه في أعالي الجبال ووجود المسطحات المائية مجاورة .

فيما أن أبرز أنواع الغطاء النباتي : أشجار العرعر ، النباتات الصبارية ونبات العدنه ونبات الطلح .

موروث غني

وفِي المدينة موروث ثقافي واجتماعي غني ، في مقدمته سوق الثلاثاء ، و “قرية المفتاحة التشكيليّة” منبع الفن والجمال ، و حي مقابل الذي كان مقرّ المتصرّفية العثمانيّة .

والمعالم الحبلية بمدينة أبها تحمل تاريخا غنيا ، وهي : جبلُ ذرة الذي كان ثكنةً عسكريّة تركيّةً ، ثم خُصِّص في فترةٍ تاليةٍ للاتصالات اللاسلكية ، ليصيرَ – مؤخَّراً – معلماً سياحيّاً ولوحةً فنّيّة تحيط به المدرّجاتُ الخضراءُ نهاراً ، وينبعثُ منه الاخضرارُ ضوءاً ليلاً ، وجبلُ شمسان : أقل ارتفاعا من أبيه جبل ذرة ؛ وفوقه باحةٌ عليها قلعةٌ كانت تحمي المدينةَ من الشمال ، جبلُ أبو خيال : شقيق جبل ذرة ، كانت به قلعةٌ لمراقبة عقبة ضلع ، وقد بات الآن مزاراً سياحيّا ، ومحطّةَ توقّفٍ للعربات المعلّقة .