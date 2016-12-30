تعاوني صامطة وبدعم من الراجحي الخيرية يختتم برنامج تعليم الجاليات الدين الإسلامي

بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة صامطة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي وفضيلة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الشيخ محمد بن زيد المدخلي ورئيس لجنة الدعوة بالمكتب فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد حسين النجمي اختتم اليوم برنامج تعليم الجاليات الدين الإسلامي برعاية ودعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بفرع جازان .

تحدث في أثناء الحفل رئيس مجلس إدارة التعاوني الشيخ محمد المدخلي بكلمة شكر الله فيها على نعمة الأمن والأمان التي تعيشه هذه الديار وعلى ما نراه من دعم الدولة المباركة لمثل هذه المشاريع التي توضح للجالية المسلمة الدين الإسلامي الصحيح . كما توجه بالشكر لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بفرع جازان على دعمها لهذا المشروع السنوي سائلاً الله أن يبارك في جهود القائمين عليها وأصحابها خير الجزاء . موضحاً أن هذه المؤسسة من الداعمين لهذا البرنامج من سنوات عديدة .

كما شكر المشرف على البرنامج الشيخ يحيى عكور على جهوده في تنفيذ البرنامج على الخطة التي وضعت له وكذلك توجه بالشكر لكلا من الشيخ محمد الهاشمي على جهوده المميزة في دعوة الجالية الفلبينية وغيرها للإسلام .

وكذلك الاخ موسى المدخلي وعبدالرحيم المدخلي ويحيى النجمي . وكل من ساهم في تنفيذ المشروع من دعاة وموظفين ومتطوعين .

بعد ذلك وجه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ أسامة المدخلي بكلمة لإخوانه من الجاليات المسلمة بضرورة الالتزام بضوابط ونظام الدولة الذي ما وضع إلا لمصلحتهم وأنه يجب شكر الله على هذه النعمة التي يعيشونها في هذا الوطن الذي يعتبر وطنهم الثاني . موصيا بمزيد من التعلم للعقيدة الصحيحة ونشرها في أوطانهم وأنهم هنا أخوة لنا في الإسلام متمنيا لهم مزيد من التوفيق .

ثم وزعت الهدايا والجوائز في ختام الحفل على الحاضرين من المستفيدين والمشرفين والدعاة .

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