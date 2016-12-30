بر الجعافرة تعقد جمعيتها العمومية

على شرف شيخ شمل الجعافرة الأستاذ أحمد بن ناصر الأخرش، وممثل الشؤون الاجتماعية الأستاذ زين سلطان عقدت جمعية البر بساحل الجعافرة جمعيتها العمومية مساء الخميس الموافق 30/3/1438 وقد افتتحت الجمعية أعمالها بآيات من كتاب الله الكريم ثم تلا ذلك كلمة رئيس الجمعية الذي تطرق فيها إلى ضرورة العمل الخيري والتطوعي وأن الدولة تولي هذا الجانب عنايتها الكبيرة وفق رؤية 2030 ،عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن برامج الجمعية وأنشطتها ثم ناقش المجلس التقرير المالي للجمعية . ثم فتح المجال لمداخلات أعضاء الجمعية العمومية واستفساراتهم .

وفي ختام الجلسة استمع الجميع إلى كلمة ضافية من شيخ شمل الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش تطرق فيها إلى الدور البارز لجمعية البر وضرورة أن يقف الجميع مع العاملين في المجال الخيري والتطوعي ويدعموا جهودهم ويعززوا من أعمالهم وأنشطتهم.

ثم وزعت الهدايا على الداعمين والمساهمين الفاعلين في أنشطة الجمعية .

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