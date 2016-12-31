بحضور مدير تعليم صبيا النشاط الطلابي يُودع العثاثي

بحضور الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مدير تعليم صبيا ودع النشاط الطلابي صباح اليوم مديره السابق التربوي القدير الأستاذ حسين بن علي عثاثي بعد خدمه في سلك التعليم استمرت قرابة ربع قرن من الزمن شهد خلالها النشاط الطلابي بالإدارة تميزاً كبيراً وحقق خلالها العديد من جوائز التميز والتفوق على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية هذا وقد حضر فعاليات حفل الوداع مساعدا مدير التعليم وكافة رؤساء الأقسام والشعب وألقى مدير التعليم كلمة شكر فيها العثاثي على جهوده وزملائه وتمنى لهم النجاح والتوفيق ، كما تحدثا مساعدي مدير التعليم للتعليمية والمدرسية عن عمق الحب والوفاء لهذا الكيان الضخم «العثاثي» والمتدفق حيوية ونشاطاً وفي الختام عبر العثاثي عن شكره الجزيل لمدير التعليم ولجميع منسوبي الإدارة سائلاً الله مزيداً من التألق والتميز لتعليم صبيا في مستقبل الأيام ومؤكداً استمراره في التعاون مع الإدارة حتى بعد تقاعده ومن المهد إلى اللحد متمنياً للجميع النجاح والتوفيق في ظل قيادتنا الرشيدة .

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