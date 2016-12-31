أمانة عسير تطرح عشرات الفرص الاستثمارية 

المركز الإعلامي لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ بالتعاون مع المركز الإعلامي لأمانة منطقة عسير

تواكب أمانة منطقة عسير احتفالات أبها بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م بطرح عشرات الفرص الاستثمارية داخل المدينة .

ويقول مدير الاستثمار بالأمانة م.علي الحيد إن الأمانة عرضت بالفعل كراسات لتلك الفرص للتقدم عليها من الراغبين ، شريطة أن تكون بالمواصفات المحددة والتي ينتظر أن تسهم في تطوير البنية السياحية التحتية للمدينة ، في مقدمتها منطقة معارض ومؤتمرات دولية مع فندق 5 نجوم ومول تجاري ، وفندق وفلل 5 نجوم ، ومول تجاري ، ومطعمين في موقعين سياحين مميزين ، وحديقة المطار الوجهة الأولى للقادمين إلى أبها ، وحديقة أخرى بالمحالة ، وعدد من الفرص الأخرى .

منطقة معارض ومؤتمرات

أولى تلك الفرص ، مشروع منطقة المعارض والمؤتمرات الدولي وفندق ومول بجوار المطار على المدخل الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر ، في إسهام لتنشيط السياحة طوال العام واحتضان الفعاليات والمؤتمرات الضخمة .

مول تجاري

ثاني الفرص ، مول تجاري على طريق الملك عبدالله على مساحة ما يقارب ٣٠ ألف متر مربع .

والطريق يعتبر حيوي بالقرب من مشروع مدينة الملك فيصل الطبية والمدينة الجامعية .

فندق وفلل “5 نجوم” ذات الإطلالة على 4 اتجاهات

ثالث الفرص ، فندق وفلل “5 نجوم” على جبل ثاه الواقع على طريق الملك فهد أبها _ خميس مشيط على مساحة ٥٢ ألف ذات الإطلالة على 4 اتجاهات ، متوسطا

المسافة بين مدينة ومحافظة خميس مشيط وبالقرب من الراشد مول .

حديقة المطار

ومن بين الفرص ، تشغيل وصيانة واستثمار حديقة المطار الرؤية الأولى للقادمين الى أبها جواً والتي تم إنجازها بتكلفة 33,375مليون ريال على مساحة إجمالية 125,000 متر مربع من أرض المطار .

وتتكون عناصر الحديقة تتكون من :مسطحات خضراء ( 42000 متر مربع ) ، مجري مائي ( 160 متر طولي ) وجسور مسجد يتسع لعدد 600 مصلي نافورة مائية عدد 2 كافتيريا ألعاب للأطفال جلسات ومظلات متنوعة ممشى وممرات داخلية مواقف سيارات تتسع لعدد 560 سيارة

ويمتاز تصميم مشروع الحديقة برؤية تتناسب مع الجديد وسحر الطبيعة صنعت منظومه فراغية متكاملة ولوحة فنية مريحة تتميز بعبق الطبيعة والحس الهندسي المرهف على موقع تم إختياره بعناية بعد التنسيق مع المسؤلين بمطار أبها وهيئة الطيران المدني.

مطعم ممشى الضباب

وتتيح الأمانة من بين عروضها الاستثمارية مطعمين في أهم المواقع السياحية داخل المدينة ، الأول إكمال إنشاء مطعم ممشى الضباب وتشغيله وصيانته ذات الإطلالة الخيالية على السحاب أو على جبال تهامة بتضاريسها الساحرة حالما ينقشع الغيم ، وثانيهما مطعم عين أبها صاحب الإطلالة البانورامية على كامل المدينة على مساحة 6000 متر مربع بالقرب من قرية الزامل .

فرص أخرى

وبخلاف تلك الفرص ، تضم القائمة : تشغيل وصيانة واستثمار حديقة المحالة بجوار كلية المجتمع ، بوفيهات على الحزام الدائري وداخل حديقة الأندلس ، ومكاتب إدارية بجوار أبوسرهد شمسان ، وعدد من المخططات ومواقف السيارات .