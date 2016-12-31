رسمياً .. عادل عزت رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم خلفاً لأحمد عيد

انتخب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت رئيساً للاتحاد بعد تفوقه في الانتخابات على المرشح سلمان المالك في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.

وحصل عزت في الجولة الثالثة الأخيرة من الانتخابات على 25 صوتاً مقابل 17 لسلمان المالك.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات حصول عزت على 15 صوتاً مقابل 14 لخالد المعمر و12 لسلمان المالك بينما خرج المرشح نجيب أبو عظمة من الجولة الأولى لحصوله على صوت واحد.

وفي الجولة الثانية حصل عزت على 20 صوتاً مقابل 12 للمالك و10 للمعمر ليخرج الأخير من الجولة الثانية.

وسيتولى عزت رئاسة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 خلفاً لأحمد عيد.