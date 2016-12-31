غدا .. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الرعاية الأولية بفيفاء

أعلنت إدارة مركز الرعاية الصحية الأولية بفيفاء عن موعد انطلاق الجرعة الأولى من الحملة الوطنية لشلل الأطفال لهذا العام 1438 وذلك ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 3 / 4 التي تستهدف الأطفال من سن حديثي الولادة إلى سن 5 سنوات . وستكون إن شاء الله على النحو التالي :

1 – الأحد 3 / 4 سيكون التطعيم في منطقة نيد الدارة بجوار روضة الأطفال .من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

2- الإثنين 4 / 4 سيكون التطعيم في منطقة الدرب بالداثري والمخشمي من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

3- الثلاثاء 4/ 5 سيكون التطعيم في منطقة الظلمي بجوار جامع الشيخ ابن باز بنيد اللمة من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

في حين أشار المركز في إعلانه أنه سيكون التطعيم أيضا مستمرا داخل المركز وخلال فترة أيام الحملة .

كما دعا المركز الجميع التعاون لإنجاح الحملة وتطعيم أبنائهم وذلك للقضاء على مرض شلل الأطفال .