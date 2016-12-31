 غدا .. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الرعاية الأولية بفيفاء | فيفاء أون لاين
السبت, 2 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 31 ديسمبر 2016 ميلاديا

غدا .. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الرعاية الأولية بفيفاء

غدا .. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الرعاية الأولية بفيفاء
فيفاء - يحيى سليمان الفيفي

أعلنت إدارة مركز الرعاية الصحية الأولية بفيفاء عن موعد انطلاق الجرعة الأولى من الحملة الوطنية لشلل الأطفال لهذا العام 1438 وذلك ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 3 / 4 التي تستهدف الأطفال من سن حديثي الولادة إلى سن 5 سنوات . وستكون إن شاء الله على النحو التالي :

1 – الأحد 3 / 4 سيكون التطعيم في منطقة نيد الدارة بجوار روضة الأطفال .من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

2- الإثنين 4 / 4 سيكون التطعيم في منطقة الدرب بالداثري والمخشمي من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

3- الثلاثاء 4/ 5 سيكون التطعيم في منطقة الظلمي بجوار جامع الشيخ ابن باز بنيد اللمة من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا .
في حين أشار المركز في إعلانه أنه سيكون التطعيم أيضا مستمرا داخل المركز وخلال فترة أيام الحملة .

كما دعا المركز الجميع التعاون لإنجاح الحملة وتطعيم أبنائهم وذلك للقضاء على مرض شلل الأطفال .

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*