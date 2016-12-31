إيقاف “نطاقات الموزون” إلى أجل غير مسمى

استجابة لرغبة قطاع الأعمال أوقف الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، برنامج “نطاقات الموزون” الذي كان مقرراً إطلاقه منتصف الشهر الجاري، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وكشف الدكتور أحمد قطان؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن طلب إيقاف العمل بالبرنامج حالياً وتأجيل إطلاقه إلى وقت غير معلوم، كان من أوائل الطلبات التي جاءت إلى الوزير الجديد بعد توليه المنصب، موضحاً، أن كل الأمور والإجراءات التقنية والإعلامية جاهزة، وفي انتظار موافقة الوزير عليها.

يذكر أن برنامج ‘‘نطاقات الموزون‘‘ كان يهدف للقضاء كلياً على التوظيف الوهمي، حيث وضعت الوزارة المعايير التي تساعدها في إنجاح البرنامج، والمتمثلة في نسبة التوطين بالمنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين بها، علاوة على نسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للمواطنين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، إلا أن إيقاف إطلاقه حالياً تسبب في تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج وهو القضاء على التوطين الوهمي.