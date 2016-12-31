برعاية محافظ بيش جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بيش تكرم 11حافظًا لكتاب الله وعددا من المتميزين

تقيم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش برعاية محافظ محافظة بيش الاستاذ خالدبن عبد العزيز القصيبي وفضيلة قاضي المنطقة الشيخ محمد شامي شيبة ومدير تعليم محافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس.

مساء يوم الاربعاء ٦/٤/١٤٣٨ الساعة الثامنة والنصف مساءً

في صالة الامير محمدبن ناصر في المركز الحضاري -الضفة-طريق البحر.

حفلها السنوي لتكريم أحدعشر حافظًا لكتاب الله وتكريم الداعمين للجمعية من رجال الاعمال والاعلاميين ومن الصحف الالكترونية والورقية .

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وتعد جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بيش ثاني جمعية تحفيظ تأسست في المنطقة وقد دأبت الجمعية على إقامة هذا الحفل السنوي في كل عام

تشجيعا لطلابها المتخرجين والمتفوقين من طلاب الجمعية،حيث يتم فيه تسليم الشهادات التقديرية والجوائز المالية للطلاب المتفوقين وللمكرمين والمتميزين من منسوبي الجمعية .

الجدير بالذكر أن

عدد حلقات البنين : ٥١

عدد حلقات البنات : ٢٦٥

عدد حلقات الكبار: ١٠

عدد الطلاب : ٥٧٣

عدد الطالبات : ٣٠٣٥

عدد المعلمين: ٤٠

عدد المعلمات: ٣٠٧

عدد المشرفين: ٢٨

عدد المشرفات : ٤٠

عدد دور الفتاه: ٤٠

عدد مكاتب الإشراف: ٦

والجدير بالذكر أن

الحمعية تشرف على :

عدد مسابقات القرآن الكريم المنفذة ١

وعدد المشاركين فيه ١٢٨

عدد الدورات الصيفية المنفذة للبنين والبنات ٤ دورات

وعدد المشاركين فيها ٤٥٥

عدد الدورات التدريبية المنفذة للمعلمين والمعلمات ٦ للمعلمين والمعلمات

وعدد المشاركين فيها ١٩٣

عدد الدورات التدريبية المنفذة للطلاب والطالبات ٣

وعدد المشاركين فيها١٠٠

و قال الشيخ عيسى عكفي مديرالجمعية أن الجمعية تحظى بمتابعة وإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد و بالدعم المادي والمعنوي من ولاة الأمر في هذه البلاد ومن محبي الخير المحسنين من أبناء هذا الوطن المعطاء . وقدم “عكفي”شكره وت وتقديره لرجال الاعمال وأهل الخير ورجال الصحافة والاعلام على حسن تعاونهم مع الجمعية.