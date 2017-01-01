 تعاوني الحميراء يشارك في دورة البناء المؤسسي للمنظمات الخيريه بالواديين | فيفاء أون لاين
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

تعاوني الحميراء يشارك في دورة البناء المؤسسي للمنظمات الخيريه بالواديين

تعاوني الحميراء يشارك في دورة البناء المؤسسي للمنظمات الخيريه بالواديين
حسين مشيخي : جازان

ضمن السعي الحثيث لمجلس ادارة المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحميراء لتطوير منظومة العمل بالمكتب وبنائه مؤسسيا فقد انتدب مجلس الإداره كلا من الشيخ “احمد علي حريصي ”
مدير المكتب ،  والشيخ “محمد يحيى حريصي” المسؤول المالي بالمكتب  للمشاركه في دورة تدريبية نفذها المكتب التعاوني بالواديين بالتعاون مع المكتب التعاوني بالشعف بأبها بعنوان “البناء المؤسسي في المنظمات الخيريه ” والتي نفذت اليوم السبت الموافق 1438/4/2  وقدمها المدرب الشيخ “عبدالله بن محمد الغامدي ” مدير الهيئه العالميه للتعريف بالإسلام بجده سابقا ومدير مشروع بنيان لتأهيل الدعاة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*