تعاوني الحميراء يشارك في دورة البناء المؤسسي للمنظمات الخيريه بالواديين

ضمن السعي الحثيث لمجلس ادارة المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحميراء لتطوير منظومة العمل بالمكتب وبنائه مؤسسيا فقد انتدب مجلس الإداره كلا من الشيخ “احمد علي حريصي ”

مدير المكتب ، والشيخ “محمد يحيى حريصي” المسؤول المالي بالمكتب للمشاركه في دورة تدريبية نفذها المكتب التعاوني بالواديين بالتعاون مع المكتب التعاوني بالشعف بأبها بعنوان “البناء المؤسسي في المنظمات الخيريه ” والتي نفذت اليوم السبت الموافق 1438/4/2 وقدمها المدرب الشيخ “عبدالله بن محمد الغامدي ” مدير الهيئه العالميه للتعريف بالإسلام بجده سابقا ومدير مشروع بنيان لتأهيل الدعاة .

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