“محافظ صبيا “مع ذكرى البيعه الثانيه  نجدد الولاء .

رفع محافظ صبيا الاستاذ / علي بن موسى زعله التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وللشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال: تأتي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم والوطن الغالي بجغرافيته المترامية الأطراف يعيش أجواء الفخر والاعتزاز بالإنجازات العملاقة واستمرار مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة والمواطن السعودي يشعر بالتقدير والإجلال لإهتمام وحرص القيادة على تدفق العطاء لتعمير الأرض وبناء الإنسان من خلال التركيز على محاور التعليم والصحة ورعاية الشباب والشؤون الإجتماعية وغيرها من المجالات الهادفة لتوفير الرفاهية والازدهار .

إن ما نشهده في هذا العهد الزاهر من خطوات للتحول الإقتصادي وتهيئة مناخ الإستثمار والإنتقال لمصاف الدول الصناعية وفق رؤية 2030 تعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع المستجدات والاستعداد للمستقبل .

إن رؤية الملك سلمان السياسية ومواقفه الواضحة والثابتة عربياً وإقليمياً ودولياً قد ساهمت في إرساء مبادىء الحق والعدل ونصرة المظلومين ونشر قيم التسامح والسلام في ربوع العالم .