رئيس بلدية فيفاء: يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف باسمه وكافة منسوبي البلدية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع -حفظهم الله- وأبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وأكد أن ذكرى البيعة ذكرى خالدة لملك العزم والحزم والمواقف الشجاعة على مختلف الأصعدة وقال إن هذه المناسبة تأتي امتدادا لكل مناسبة وطنية سعيدة تمر على المملكة التي يعتز بها أبناء الشعب السعودي الكريم وهم في أمن وأمان ومسيرة من النهضة والتطور وعهد زاهر بالخير والحزم والأمل وبرؤية متكاملة وطموحة وخطى ثابتة بقيادة حكومتنا الرشيدة أيدها الله .

ودعا المولى عز وجل أن يديم الله على بلادنا الأمن والإيمان وأن يحفظهامن كيد الكائدين وأن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده بتوفيقه وتسديده .

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