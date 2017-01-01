النادي العربي يجمع أندية القصيم

بهدف تسليط الضوء أكثر على منتدى ” أندية الظل بين الواقع والمأمول ” والذي بنظمه النادي العربي بعنيزة بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في امارة دبي .

نظم مجلس ادارة النادي العربي بعنيزة مساء يوم أمس الاول في صالة الاجتماعات الرئيسية ندوة تعريفيه عن المنتدى ضم رؤساء أندية منطقة القصيم وممثليهم .

افتتح الاستاذ عبدالعزيز الدرع رئيس النادي العربي الندوة بالتعريف بأندية الظل مبينا انها تعتبر واجهات مهمة لنشر النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على خارطة الوطن الكبير وتلعب هذه الأندية دوراً حيوياً في تغذية أندية الدرجتين الأولى والممتازة بالعناصر الموهوبة في شتى أنواع الرياضات وخاصة فرق كرة القدم بهذا الأندية هذا إضافة إلى الأدوار المعروفة لأندية الظل فيما يتعلق بحركة النشاط الثقافي والاجتماعي في مختلف المناطق وعلى الرغم من تلك الأهمية إلا أن هذه الأندية ظلت ومازالت تعاني صعوبات كبيرة من أجل تسيير وتطوير الأنشطة بداخلها حتى تستطيع أداء رسالتها على الوجه المطلوب ومن هذا المنطلق بدأ التفكير من قبل كثيرين لطرح أفكار عملية تسهم في الدفع باقتصاديات هذه الأندية والخروج بها من دائرة الظل إلى براحات النور والتطور وذلك عبر مجموعة من الحلول والبدائل الممكنة، ويجيء منتدى دعم أندية الظل كواحد من الآليات المحفزة لتنشيط وتنمية إمكانيات هذا القطاع الرياضي العريض

والمح الاستاذ محمد القاسم رئيس نادي التعاون في مداخلة اثرت الندوة الى انه من المهم معرفة ماهية الاستثمار اذ هناك استثمار يخص الزي الرياضي واخر يخص مواقع الاندية وثالث يتمثل بالجزء الاعلاني وهى مصادر من الممكن ان تدر عوائد مجزية متى ما وفقت ادارة أي نادي في استثمارها بصورة صحيحة

كما عرضت في الندوة تجربة نادي الخلود الناجحة والمميزة التي مكنت الادارة من الحصول على عوائد سنوية ثابتة تصل الي اكثر من مليون ريال وعرضت ايضا تجربة مماثلة لنادي الهلالية

وفى ختام الندوة رافق رئيس النادي العربي الحضور في جولة تعريفية بمقر النادي ومن بينها الصالة الدولية التي ستستضيف اعمال المنتدي وركن المعارض الذى سيشهد اركان لأكثر من 60 ناديا من اندية الوطن لعرض فرصها الاستثمارية

ويمثل المنتدى الفرصة الحقيقية لأندية الظل بالمملكة العربية السعودية لعرض فُرصِها الاستثمارية أمام أكثر من 70 رجل أعمال و23 شركة عالمية وشخصيات مهمة في عالم الاقتصاد تم دعوتهم لحضور الفعاليات الامر الذى جعله يمتلك الصيغة الدولية وسوف يسعى لخدمة ما يزيد عن 130 نادي سعودي . كلها تصنف انها من اندية الظل اذ ان اهم اهدافه تعظيم الايرادات المالية لها.