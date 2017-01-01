التلفزيون السعودي يستضيف عائشة الزكري

أستضافت القناة الأولى بالتلفزيون السعودي يوم أمس على الهواء مباشرة الأستاذة / عائشة بنت شاكر الزكري رئيسة القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) بمنطقة جازان للحديث عن فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل والتي أنطلقت يوم الأحد الماضي في كافة مناطق المملكة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز – الرئيس الفخري للجنة –

كما أجرت القناة الثانية مقابلة أخرى مع الزكري باللغة الإنجليزية سلطت خلالها الأضواء على أهداف ومهام لجنة (تراحم ) وأنشطتها وبرامجها التوعوية والتدريبية لخدمة وتأهيل نزلاء ونزيلات السجون وإستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة . ومتابعتها لأوضاع أسرهم واهتمامها بتطبيق مفهوم الرعاية المتكاملة لهم مادياً ومعنويا .

واستعراض جهود اللجنة في إحتواء المفرج عنهم ومساعدتهم على سرعة الإندماج في المجتمع مرة أخرى بالتعاون مع صندوقي المئوية وتنمية الموارد البشرية وفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .