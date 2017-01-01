حرث الأرض توارثناه من الأباء والأجداد

(لايغرس مسلم غرسا فياكل منه إنسان .ولا دابة. ولا طير الا كان له صدقه الى يوم القيامه رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم )

الحرث بالنسبه لنا في هذه البلاد الغاليه بلاد الحرمين اعزها الله وحكامها مهمة يشغفنا لها حبا ومكانة في النفس توارثناها عن الأباء والأجداد وعشنا سنينا طويله قبل وجود الصادرات الغذائيه الى هذه المملكه نقتات من فتات تراب ارضنا الخصبة وفي منطقة جازان الحبيبه بوابة الجنوب الغربي حماها الله التي تسمى سلة الخبز كما وصفها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وحضيت برعايه كريمه من ابنائه من بعده الذين يعتنون ويدعمون الزراعه في هذه المنطقه وانشؤ لها بنك زراعي وفرع لوزارة الزراعه التي تدعم المزارع بمعدات وقروض زراعيه واحسن صنعا بارك الله في جهوده سمو سيدي امير المنطقه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفظه الله حين جرى التسهيل على يده للمزارعين بقروض زراعيه طويلة الاجل وبحجج التملك الجداويه كعون وحافز للمزارعين وهاهم عشاق الزراعه الذين يعطون وقتا من حياتهم اليوميه لاستصلاح الارض وجني ثمار الزرع بشتى انواع الذره الرفيعه الحمراء والبيضاء والدخن والسمسم

وقف هذا العلم الشامخ المزارع العاشق/ الشيخ علي بن محمد زكري شيخ العريش مع نجلي تركي وفراس حاملا على كتفه عذوق الحب الخويد الذره الحمراء الزعر مودعا شمس يوم الثلاثا الموافق 28/3/1438 حيث قام بقصها ليطعمني من ثمار مزرعته الواقعه غرب محافظة العيدابي بعد ان طاف بي بسيارته على حدود مزرعة والده يرحم الله الذي احزنني ودمعة عيناه وهوا يشير لي الى مكان سكن والده ومجران الخبيط ومواقع تواجد المخاضره في كل سنه من سنين الخريف من قرى تهامه ودار بوجهه الى حوش داخل المزرعه وقال هنا دفن والد أمي يرحمه الله ولم استطيع النظر الى وجهه من الحزن وتذكرة تلك الصفه من الرجال الاوايل الذين يتقاسمون لقمة العيش بنفوس طاهره وقلوب راضيه تلك امة قد خلت لها ماكسبت هؤلا الاوايل مهما نكتب عنهم لا نوفيهم قدرهم ولكن يشهد الله اننا نذكرهم ونحبهم ونحب التراب الذين مشو عليه وندعوالله لهم رحمهم الله جميعا وانا والله اجل واقدر الشيخ علي بن محمد زكري لحسن خلقه وعظيم تواضعه وحبه للضعفاء والمساكين وخدمة من يلجاء اليه فهو نافع بجاهه وقلمه وختمه ورجل مقدر لدى امير المنطقه ومشائخها ومن يعرفه فالسلام عليك ابا محمد من قلب محب وبارك الله لك في عمرك واهلك ومزرعتك فقد ملئة بطني خضير وتصدقت منه لعائلتين على نية والديك اعذرني ان قصر قلمي عن الوفاء لقدرك الجليل جملك الله ورفع قدرك دنياء وآخره واصلح لنا ولكم النيه والذريه وغفر الله لوالدينا واهلينا اجمعين والمسلمين والمسلمات وجزاك الله خيرا وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد وامير منطقة جازان رجل التنمبه والتواضع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والمخلصين لهذا الوطن وحفظ الله جنودنا المرابطون على حدود وطننا الغالي ورحم الله شهداء الوطن

حرر 29/3/1438