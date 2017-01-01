هيئة الرياضة بجازان تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي

وسط حضور جماهيري كبير اختتم يوم أمس السبت فعاليات الأسبوع الثقافي بمنطقة جازان الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان ممثلاً في إدارة الهيئات الشبابية وبمتابعة مستمرة من قبل وكالة شؤون الشباب والذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع المنصرم واستمرت على مدى 5 أيام بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان .

و حققت فعاليات الأسبوع الثقافي حضورا كبيرا من أهالي المنطقة وزوارها من مختلف مناطق المملكة والذي تزامن تنظيمه مع إعتدال اجوائها الشتوية في هذه الأيام .

وشملت الفعاليات على عروض السيارات والدراجات الرياضية ومعرض وطن الحزم التشكيلي وجناح تشارك فيه قيادة قوة جازان ومرسم حر ومسرح مفتوح قدمت من خلاله عدد من المسابقات والالعاب الترفيهية للصغار والكبار وعروض مسرحية وإستعراضية وفقرات إنشادية ومنصة استقطبت عدد من الشباب المبدعين وأصحاب المواهب في مجالات مختلفة .

وجرى ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي تكريم أعضاء نادي جازان وجزر فرسان البحري بمناسبة تحقيقهم المركز الأول في مسابقة الغوص على اللؤلؤ التي أقيمت مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان كتارا السادس للمحامل التقليدية, الذي نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي بدولة قطر والذي شارك فيه 14 بحارا من جازان في المسابقة التي ضمت فرقا من دول خليجية مختلفة .

هذا وأوضح المشرف على فعاليات الاسبوع الثقافي الأستاذ أنور حكمي بأن الفعاليات حققت نجاحا كبيرا ونالت استحسان كل من حضر وشارك وخصوصا فئة الشباب والعائلات.

مؤكدا بأن اللجنة المنظمة برئاسة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني ومساعده الأستاذ عقيل صعابي عملت ومنذ وقت مبكر على تنظيم فعاليات هادفة تستقطب الجماهير و حرصنا ايضا على تنوعها في مجالات ثقافية وشبابية مختلفة.

وثمن الحكمي جهود الهيئة العامة للرياضة ممثلة في إدارة الهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب برئاسة الأستاذ طلال الحربي الذين حرصوا على تنفيذ هذا البرنامج في منطقة جازان إيمانا منهم بأنه سيحقق اهدافة بالشكل المأمول له .