إعلان .. بفصل التيار الكهربائي غدا عن عدة جهات بفيفاء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بأنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي مؤقتا بعدة جهات بمحافظة فيفاء وذلك نظرا لقيام الشركة بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة .

وأشارت بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية غدا الإثنين 4 / 4 / 1438 من الساعة 8 والنصف صباحا وحتى 11 قبل الظهر وذلك في كل من :

( العبدلي – الضحي – الثويعي – اللعثة ) .

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933 .