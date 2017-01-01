محافظ فيفاء يدشن انطلاق الجرعة الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال

دشن محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي صباح اليوم الأحد انطلاق الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لهذا العام 1438 هـ , حيث قام بإعطاء أحد الأطفال الجرعة الأولى, معلنًا انطلاق الحملة .

وأوضح مدير الرعاية الأولية بالقطاع الجبلي هادي بن مسعود الفيفي, أن الحملة التي تستمر خمسة أيام, تعد الأولى هذا العام ، وتستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات فما أقل، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريف الفم.

وأشار إلى أن الحملة تشهد مشاركة جميع المراكز الصحية بالمحافظة, حيث تقوم المراكز الصحية بالتطعيم داخل المراكز وكذلك تشكيل فرق متنقلة داخل المحافظة لتطعيم الأطفال .

ودعا جميع الأهالي إلى ضرورة الاهتمام بهذه الجرعة, والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح هذه الحملة .

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