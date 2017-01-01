مبرد تبيع 15% من حصتها في أمنكو لصالح شركة عمر قاسم العيسائي

أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد عن توقيع عقد بيع 15% من اجمالي حصص راس مال الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو وذلك على النحو التالي: المشتري: شركة عمر قاسم العيسائي للاستثمارات. تم توقيع العقد مساء يوم الخميس الموافق 29-12-2016م قيمة الصفقة 150,000,000 ريال (مائة وخمسون مليون ريال). علما بانه سبق وان تم تعيين البلاد المالية كمستشار مالي للشركة. وطبقا للقوائم المالية الاولية المدققه بتاريخ 30-09-2016م فان القيمة الدفترية لنسبة 15% من شركة امنكو تبلغ 36,119,491 ريال وتأتي الصفقة في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتعزيز موارد الشركة المالية ودعم الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة. علما بان شركة مبرد ستظل تملك حصة الأغلبية بنسبة 79.98% ومن ثم الاستمرار في توحيد القوائم المالية للشركة التابعة امنكو والمتوقع ان يكون الأثر المالي للصفقة ضمن بنود حقوق الملكية بالقوائم المالية للشركة بداية من الربع الأول من العام المالي 2017م وذلك في حال الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة. ويشترط اخذ موافقة وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات الصلة لإتمام عقد البيع

يذكر أن أمنكو المتخصصة في مجال الخدمات الأمنية و الحماية و السلامة الامنية ونقل الاموال تمتد خبراتها إلى أكثر من 30 عاماً قد شهدت خلال العام السابق ٢٠١٦ توسعا كبيرا وإعادة هيكلة بالكامل ووضع استراتيجية واضحة انعكست على مستوى الأداء في الشركة ورفع مستوى الكفاءة وتعظيم نشاطها وتوسعه بصورة كبيرة،كما ان الادارة الحالية لأمتكو لديها رؤية شاملة تتوافق مع التطورات التي تشهدها المملكة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن المتوقع ان تستمر الشركة في تطوير وتحديث أعمالها وفق استراتيجيتها الجديدة.