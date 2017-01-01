  محافظ احد المسارحة يدشن حملة التطعيم لاستئصال شلل الاطفال لعام 1438 | فيفاء أون لاين
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا
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 محافظ احد المسارحة يدشن حملة التطعيم لاستئصال شلل الاطفال لعام 1438

 محافظ احد المسارحة يدشن حملة التطعيم لاستئصال شلل الاطفال لعام 1438
فيفاء أون لاين ـ جازان
في يوم الاحد الموافق : 3 / 4 / 1438 دشن سعادة  محافظ احد المسارحة الاستاذ / احمد بن هادي الراجحي بمكتبه وبحظورمدير شئون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي الاستاذ / علي ابراهيم خلوفه ومدير مركز الرعاية الأولية بالأحد الاستاذ / علي دهلي حملة التطعيم لاستئصال شلل الاطفال لعام 1438 بتطعيم الطفلة لندا موسى حكمي والطفل عمار موسى حكمي وقد شكر سعادة المحافظ الدور الذي يقوم الفرق الميدانية لتطعيم الاطفال من عمر يوم الى خمس سنوات من منزل الى منزل وكذلك الفرق الثابتة بالمراكز الصحية وفِي الأخير وجه شكره لقيادتنا الرشيدة على اهتمامهم بابناء الوطن وتوفير جميع الخدمات الصحية والوقائية .

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