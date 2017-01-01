قناة اطفال ومواهب الفضائية تشدوا بأجمل الاناشيد على مسرح مهرجان الشقيق للتسوق

استضاف مهرجان الشقيق للتسوق والترفيه وللمرة الثانية قناة اطفال ومواهب الفضائية على مسرح الطفل وسط حضور جماهيري كبير بعد النجاح الكبير الذي حققته الاستضافة الاولى للبرنامج الانشادي بقيادة الاستاذ ابراهيم ابو جبل .

حيث حظيت الامسية بارتياح من مرتادي المهرجان مثمنين جهود ادارة المهرجان على استقطاب البرامج الجماهيرية ذات الطابع ترفيهي للمتنزهين ، وقد تنوعت فقرات الامسية على المسرح باجمل الاناشيد الهادفة في عالم الطفل وتم تصوير الاطفال مع نجمات القناة .

هذا وقد اشاد الاستاذ ابراهيم ابو جبل بجمهور الشقيق وما يملكه من ثقافة في حضوره للبرامج الجماهيرية والتي ساهمت في نجاح الامسية بقيادة ادارة المهرجان

وفي ختام الامسية قامت فرقة الاطفال بجولة على خيمة التسوق وسط احتفاء كبير من الجماهير المحبة لنجاح اطفال ومواهب