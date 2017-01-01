جولة رقابية لبلدية الربوعة ترصد عددا من المخالفات الصحية

ضمن جولاتها اليومية رصدت الفرق الرقابية في بلدية الربوعة عدداً من المخالفات الصحية في عدد من المنشآت التابعة لخدمات البلدية.

حيث تم ضبط عددا من المخالفات الصحية في المطاعم فيما تم ضبط عدة مخالفات في عدد من التموينات الغذائيه وأوضح مدير صحة البيئة محمود عبدالله الودعاني بأن فرق الرقابة الصحية تواصل جولاتها اليومية لرصد جميع المخالفات ذات العلاقة بالصحة العامة واتخاذ العقوبات بحق المخالفين حسب لائحة المخالفات البلدية.

وأضاف أنه وبتوجيهات رئيس البلدية تم إغلاق بعض المنشآت التي تكررت بها بعض المخالفات وتم تطبيق العقوبات عليهم.

من جانبه أكد رئيس بلدية الربوعة الأستاذ سعيد جبران التليدي أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى تطبيق اعلى معايير الجودة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.