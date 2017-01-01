بالصور: “الحربي” يقوم بزيارة مفاجئة لجمعية البر الخيرية بأحد المسارحة

قام سعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الأستاذ علي الحربي مساء أمس السبت 4/2/1438 بزيادة مفاجئة لمقر جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة ، اطلع خلالها على سير العمل بالجمعية و خططها وأهدافها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية .

كما قام بجولة داخل مكتب المركز الإعلامي للإطلاع على تجهيزاته وأنشطته وبرامجه الاعلامية ، موضحأ دور المركز الإعلامي و اهميته في تطوير العمل وإبراز دور الجمعية للمجتمع.

كما استمع لشرح مفصل من رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد عيسى فقيهي وأمين الصندوق الشيخ محمد عبدة حكمي ورئيس المركز الإعلامي الأستاذ يحيي داود محزري عن بعض أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية و الخطط المستقبلية لبعض الأعمال و الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين ، وعبر ” فقيهي ” عن سعادته بهذه الزيارة مستبشرا بما ستثمره مستقبلا من تطور ورقي وتقدم للجمعية ، كون هذه الزيارة جاءت مفاجئة للوقوف على احتياجات الجمعية و الإطلاع عن كثب على سير عملها .

وأوضح رئيس المركز الإعلامي بالجمعية انه من خلال التواصل مع سعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الأستاذ / علي الحربي لتحديد موعد لزيارة الجمعية فاجأ سعادته الجميع بقربه من مقر الجمعية ورغبته بالزيارة الفورية للجمعية والإطلاع على سير العمل وهذا ليس بمستغرب على شخص كرس جل وقته للإرتقاء بالعمل والوقوف الميداني على جميع الأعمال عن كثب .

وفي ختام الزيارة كشف سعادته عن بعض خطط إدارتة لتطويرعمل الجهات الخيرية ، لبث روح التنافس بينها وفق رؤية المملكة 2030 ، مقدماً شكره للعاملين بالجمعية ، ، وحثهم على الإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن ، داعيا الله عز وجل لهم بالتوفيق والنجاح ، و لوطننا الغالي بالعزة والتمكين .